— В местах массового скопления людей, например, МКСК «Минск-арена» или Национальный олимпийский стадион «Динамо» при необходимости проводятся работы по расширению емкости в моменты пиковой нагрузки. В частности, для улучшения качества связи в Парке Дружбы народов компания A1 произвела оперативную модернизацию оборудования, что позволило увеличить емкость 3G-сети в пять раз, — сообщается в пресс-релизе компании А1.





пикет Тихановской, Гомель





Специалисты посоветовали, как избежать критических нагрузок на сеть в местах большого скопления людей, пишет zautra.by

— Для этого рекомендуется переводить устройства в Wi-Fi сети, производить отложенную отправку объемных файлов, приоритизировать передачу данных с использованием текстовых сообщений, а не видеостриминга, по возможности снижать количество голосовых вызовов, резкий рост которых также может оказывать влияние на ухудшение качества мобильного интернета. В отдельных случаях рекомендуется производить переключение стандартов связи с 4G на 3G, — отметили в компании.



