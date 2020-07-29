Жуткое ДТП в Мали: по меньшей мере 19 человек погибли в результате аварии
По меньшей мере 19 человек погибли, еще 19 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в области Куликоро на западе Мали, сообщает Синьхуа.
Фото Usedcars
По информации агентства, полученной из регионального ведомства гражданской обороны, недалеко от столицы африканской страны Бамако произошло лобовое столкновение грузовика, следовавшего из города, и микроавтобуса с пассажирами. В результате аварии 19 человек погибли на месте, еще семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 получили незначительные травмы. Все пострадавшие госпитализированы в Бамако. Причины ДТП выясняются.
08:50 29/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение