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Лондонский суд должен был вернуться к рассмотрению вопроса об экстрадиции Ассанжа в США еще в мае, но из-за коронавируса запланированный график слушаний значительно сдвинулся. Что происходило с Ассанжем последние несколько месяцев?

“Один раз чихнул”

Понедельник был последним днем, когда сторона обвинения могла предоставить новые свидетельства, и представитель США воспользовался этим правом, попросив приобщить новое обвинительное заключение, которое американский минюст опубликовал еще в конце июня, пишет Русская служба Би-би-си.





Джулиан Ассанж поначалу на заседании не присутствовал, но судья потребовала, чтобы он появился по видеосвязи из тюрьмы строгого режима Белмарш. Как описали его корреспонденты РИА Новости, основатель WikiLeaks выглядел уставшим, сутулился, один раз чихнул.





На протяжении всех последних месяцев его адвокаты просили суд освободить Ассанжа под залог из-за опасности заразиться в тюрьме коронавирусом. Его подруга Стелла Моррис утверждала, что у Ассанжа хроническая болезнь легких, которая усугубилась во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Из-за этого, по словам адвокатов, в тюрьме от подвергается повышенному риску.





Моррис и адвокаты Ассанжа очень рассчитывали, что он может оказаться в числе четырех тысяч заключенных Англии и Уэльса, которым правительство разрешило досрочно покинуть тюрьму из-за пандемии. Речь шла только о тех, кто не представлял опасности для общества и чей срок заключения и так должен был истечь через месяц или два. Но Ассанж в эту категорию не попал.

Больше месяца до финала

Вторая часть слушаний по существу должна начаться в начале сентября. Судья приняла решение, что заседания пройдут в очном режиме, Ассанж будет на них присутствовать лично. На этой стадии обе стороны получат возможность вызывать свидетелей в поддержку своих аргументов.





Теперь к делу приобщено и последнее обвинительное заключение, выдвинутое против Ассанжа американскими властями. Новое обвинение мало что добавляет к старому, но, по версии минюста США, “расширяет масштаб заговора”.

В частности, в обвинении говорится о нескольких конференциях - в Нидерландах и Малайзии, - в которых принимал участие Ассанж. Американские прокуроры считают, что там основатель WikiLeaks пытался завербовать хакеров, которые помогли бы ему добыть секретную информацию.





По версии США, Ассанж вступил в сговор с хакерами из группировок Anonymous и LulzSec, чтобы получить доступ к секретной информации. Американские власти полагают, что Ассанж напрямую связался с лидером LulzSec и предоставил список целей для взлома, среди которых были как ЦРУ, так и АНБ.





Аналогичные обвинения выдвигались ранее и в отношении бывшего аналитика военной разведки США Челси Мэннинг, которая провела за решеткой семь лет после того, как предоставила WikiLeaks секретные документы. Сейчас Мэннинг выступает в защиту Ассанжа и неоднократно повторяет, что решение о передаче документов она приняла самостоятельно, без давления основателя WikiLeaks. Более того, по словам Мэннинг, этот ресурс вообще не был ее главным выбором, и она пыталась сначала обратиться в другие издания.

В любом случае, для экстрадиции Ассанжа американской стороне не обязательно предоставлять доказательства его вины. Достаточно, чтобы у британского суда появились “обоснованные подозрения”, что основатель WikiLeaks действительно мог совершить указанные преступления.

Тем временем в Испании

Параллельно с заседаниями в Лондоне в Национальной судебной коллегии Испании свидетели дают показания по делу о возможной слежке за Джулианом Ассанжем. Речь идет о том времени, когда он находился в посольстве Эквадора.





В Испании ведется расследование в отношении владельца частного охранного предприятия Undercover Global Давида Моралеса. Именно его испанская компания осуществляла охрану посольства Эквадора в Лондоне в период с 2015 по 2018 год, в то время, когда там находился основатель WikiLeaks. В судебных документах говорится, что сотрудники службы безопасности должны были охранять периметр объекта.





Как сообщает El Pais, Моралеса подозревают в том, что он мог приказать своим сотрудникам шпионить за Ассанжем, после чего, возможно, передавал информацию другим “заинтересованным лицам”. Адвокаты Ассанжа считают, что речь идет о США.









В прессе обсуждалось, что у фирмы могли быть как видео-, так и аудиозаписи разговоров Ассанжа с его гостями в посольстве. По данным испанских СМИ, показания будут давать также сотрудники посольства и другие заинтересованные лица.





Среди тех, кто дал показания в прошедший понедельник, - известный испанский адвокат Бальтасар Гарсон, который входит в команду юристов, работающих с Ассанжем. Гарсон после окончания заседания сообщил журналистам, что ему показали видео, на котором он узнал себя и Ассанжа в здании посольства, что, по его мнению, доказывает незаконную слежку за главой WikiLeaks.





В ближайшее время в Испании должны выслушать показания сотрудников охранной компании.