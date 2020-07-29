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Рекорд: : число смертей из-за COVID-19 выросло более чем на 4 тысячи

В мире за сутки выявили более 226 тыс. заразившихся коронавирусом

Как пишет ТАСС, число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 16,34 млн, увеличившись за сутки более чем на 226 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 4 тыс. и приблизилось к 651 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 28 июля в мире были зарегистрированы 16 341 920 инфицированных и 650 805 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 226 783, число умерших увеличилось на 4 153.


Днем ранее были выявлены 254 274 случая заражения и 5 490 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 8 728 962. За сутки этот показатель вырос на 118 828. Число умерших там увеличилось на 2 212 и достигло 339 651. В Европейском регионе зарегистрированы 3 261 042 заразившихся и 210 897 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 26 311, умерли 368 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 838 380, зафиксированы 41 366 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 52 235, летальных исходов - на 751.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 209 509. Далее следуют Бразилия (2 419 091), Индия (1 483 156), Россия (823 515), ЮАР (452 530), Мексика (390 516), Перу (384 797), Чили (347 923), Великобритания (300 115) и Иран (293 606).
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