



Игорь Станкевич, который судился с архивом за право доступа к базе, проиграл в суде. Как пишет "Новы час" , 27 июля судебная коллегия Мингорсуда оставила без изменений решение суда Первомайского района столицы и не удовлетворила апелляционную жалобу Станкевича — наследника репрессированных и координатора кампании "Убитые, но не забытые".





Впервые за сведениями о репрессированных предках Станкевич обратился в Нацархив в 2014 году. Тогда ему дали в полном объёме сведения о расстрелянных в Орше прабабушке и прадедушке. В конце 2018-го он направил запрос на других репрессированных родственников, но НАРБ дал ему только шифры архивно-следственных дел в архивах КГБ и порекомендовал обратиться по месту хранения материалов.





Оказалось, что ещё в конце 2018 года руководство НАРБ внутренним документом перевело базу в разряд "для служебного пользования". Доступ к ней теперь имеют лишь несколько сотрудников архива. Между тем, ещё в 2017 году первый заместитель министра юстиции С. Задиран в ответе на запрос другого наследника репрессированных Дмитрия Дрозда утверждал: "База данных "Сведения о необоснованно репрессированных гражданах Беларуси" не содержит ограничений для служебного пользования".









База давала возможность каждому жителю Беларуси получить сведения о любом репрессированном, не подтверждая родства. Такой возможности не даёт, например, архив КГБ.





"Количество имён здесь в 2,5-3 раза больше, чем в открытых базах того же российского "Мемориала" или белорусской "картотеки Сталина". По сути, это документальный памятник с именами жертв советского тоталитаризма. Но в декабре 2018 года НАРБ неправомерно скрыл его от широкой аудитории, от сотен и тысяч потомков репрессированных, от всего общества. В соответствии с внутренним положением, база используется только в служебных целях и не предназначена для составления статотчётов, аналитики, проведения исторических исследований. То есть это мёртвый массив данных. А представляемые сведения из неё сейчас настолько мизерные, что обращаться в архив больше не имеет смысла", — заявляет Игорь Станкевич.





Заместитель директора НАРБ Елена Кушнова заявила, что база основана не на документах Нацархива, поэтому ведомство не имеет возможности проверить её подлинность. Документы хранятся в архивах КГБ и МВД. Поэтому с 2018 года НАРБ рекомендует обращаться по месту хранения архивно-уголовных дел.

По словам Кушновой, ранее пользователи часто сетовали, что в данных из этой базы было много ошибок. "Да, мы подавали. Потом мы получали ещё много жалоб от граждан, что неправильно указан год рождения, не та национальность", — объясняет она.





Неудовольствие архивистов вызвало и то, что часто их базу использовали якобы неправильно. "Эта база данных была использована для иных целей граждан — Карта поляка... Родственники говорили: "Нам не важно, что он был репрессирован, нам сведения не нужны. Нам нужно, если он будет поляком". Было и такое", — заявила Кушнова в суде.