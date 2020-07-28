

Расследование дела еще не завершено, но предварительно события того дня развивались следующим образом. Вечером пятницы по берегу Днепра гуляли мальчишки. В какой-то момент они зашли в воду и начали тонуть. Есть версия, что сначала ушел под воду один из них, и двое других поспешили ему на помощь, но сами попали в течение. Достоверно известно, что в этот момент двоих ребят 2007 и 2009 годов рождения увидел мужчина, который рыбачил на берегу.

«Его зовут Игорь Подковка. Сам он живет в Могилеве, а сюда приехал к родителям. Пришел на реку отдохнуть, — уточняет Сергей Чернявский. — Он сразу, как увидел детей, скинул с себя одежду и бросился в воду».





Мужчина стал выталкивать детей из течения на отмель. «Если бы не он, у мальчишек не было бы шанса спастись, — предполагает Сергей Чернявский. — В этом месте течение 1,5-2 метра в секунду. И само место очень опасное. От берега буквально в метре-полтора резкий обрыв и глубина, где сразу подхватывает течение. Лет семь назад здесь уже был похожий случай. Тогда здесь погибла женщина, спасавшая свою дочь. Девочка даже не купалась. Подошла к воде помыть ножки и, видимо, обшахнулась».



Когда Игорь Подковка бросился на помощь детям, на крики стали подбегать находившиеся неподалеку люди — спортсмены, занимающиеся в Ледовой арене шорт-треком. Они помогали выбраться детям на берег, когда Игорь Подковка вытолкнул их из течения. А вот выбраться самому мужчине не хватило сил. Ему было 42 года.

«Говорили, что он, когда выбросил второго мальчишку из течения, сразу скрылся под водой», — вспоминает Сергей Чернявский с оговоркой, что в обстоятельствах происшествия разбираются компетентные органы.

Тело мужчины обнаружили утром следующего дня в 30 метрах от места происшествия.









Обращает внимание Сергей Чернявский и на то, что в данный момент купание на городском пляже (это, к слову, единственное специально отведенное для этого место в районе) запрещено. Все другие места вдоль Днепра для водных процедур не то, что не предназначены, они попросту опасны для жизни. Сейчас резко повысился уровень воды в Днепре, и там, где еще неделю назад глубина была метр, стало три. Уточняет спасатель и еще одну деталь: акватория Днепра постоянно патрулируется специалистами ОСВОДа. Они на катере осуществляют рейды и предупреждают находящихся на берегу людей о недопустимости нахождения в воде.



«Предупреждать — это все, что мы можем. Мы никому не можем запретить лезть в воду. Тем более детям. Они уже знают, что мы часто здесь патрулируем, и, услышав звук катера, прячутся в траве, а потом выходят и лезут в воду», — делится наблюдениями начальник районной станции ОСВОД, не понимая, как родители могут отпускать своих детей на реку либо вовсе не знать, где они находятся.

