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"Аморальные" - брестские власти требуют прекратить продажу маек с автозаками

Власти Бреста посчитали футболки с надписью «Welcome to Belarus» и изображением автозака ненадлежащей рекламой.


Как пишет «Радыё Свабода» такие футболки продаются в магазине «Князь Вітаўт», владельцем которого является Олег Чапаров.

«Я получил заказное письмо через почту, в котором была официальная бумага. Этот документ от Брестского горисполкома, и он подписан первым заместителем главы горисполкома В. В. Кравчуком. Написано, что рассматривается вопрос Брестским горисполкомом по наличию в рекламе футболок» Welcom to Belarus», которые мы продаем, признаков ненадлежащей рекламы», — рассказал он.

В письме сказано, что горисполком рассмотрел вопрос о наличии признаков ненадлежащей рекламы в рекламе маек «Welcome to Belarus», которую магазин размещал ранее на youtube-канале «Народный репортер» и в социальных сетях.

Власти направили запрос в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а вскоре получили ответ, в котором говорится, что «Реклама, содержащая приветствие и приглашение посетить Беларусь, выраженное словами «Welcome to Belarus» в сочетании с графическим изображением спецтранспорта, используемого для перевозки подозреваемых и обвиняемых (автозак), фактически приравнивает образ страны к этому спецтранспорту, что является проявлением неуважения к стране, уничижительным, искаженным и аморальным действием».

Также поясняется, что реклама подобного рода создает негативный образ страны, а также «фактически позорить образ страны, создает условия для разжигания социально-политических конфликтов и не соответствует нравственному принципу уважения к Родине».

Представители горисполкома предупредили, что если продажа этих футболок продолжится, то «горисполком начнет административный процесс по ч. 1 ст. 12.15 КоАП (Нарушение законодательства о рекламе).
Источник: telegraf.by
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