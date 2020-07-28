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Шок! Пьяный отец упал с трехмесячным сыном на руках - ребенок погиб

Следователи расследовали уголовное дело о смерти трехмесячного ребенка. В преступлении обвиняют 32-летнего отца мальчика.

Выяснилось, что 24 апреля он вместе с сожительницей и двумя детьми был в гостях у родственников в одной из деревень Глусского района. Днем мужчина выпивал. А ночью поссорился с матерью детей.

- Обвиняемый взял на руки трехмесячного сына, который был одет в легкую одежду, и вышел во двор, - говорится в сообщении СК. - Он собирался отправится домой. Женщина попыталась помешать ему, однако обвиняемый убедил ее, что мальчик в безопасности и он самостоятельно занесет его обратно в дом.

Женщина укладывала спать старшего ребенка, уснула с ним сама. Проснувшись, увидела, что отец детей спит в своей комнате, а младшего сына нигде нет. Тело мальчика нашли во дворе дома.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, которая могла образоваться при падении отца мальчика, удерживающего ребенка, с высоты собственного роста. Экспертным исследованием также установлено, что причинение указанной травмы ребенку в результате нанесения ему удара (ударов) исключается, - говорится в сообщении СК.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Но из-за сильного опьянения он не помнил всех обстоятельств трагедии. И так и не смог их вспомнить. Он не отрицает, что мог упасть вместе с мальчиком. Как отмечают следователи, неосторожный характер причинения смерти ребенку подтверждает и тот факт, что по результатам экспертного исследования у мужчины есть телесные повреждения, характерные для падения с высоты собственного роста.

При освидетельствовании обвиняемого в момент задержания концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 2.9 промилле.

Мужчина находится под стражей, дело передано прокурору для направления в суд. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Источник: kp.by
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