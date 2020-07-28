Сегодня Лукашенко посещал войсковую часть 3214 Внутренних войск в Уручье.





В выпуске новостей на «Беларусь 1» показали, что во время этой встречи ему устроили показательный разгон протестующих с применением всех специальных средств, имеющихся в арсенале внутренних войск — мобильных щитов, водометов и т.д.



