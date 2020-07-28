Автозак - это просто машина: омоновцы показали Лукашенко, как будут нас разгонять
На БТ показали, как спецназ с оружием и водометами будет разгонять протестующих
Сегодня Лукашенко посещал войсковую часть 3214 Внутренних войск в Уручье.
В выпуске новостей на «Беларусь 1» показали, что во время этой встречи ему устроили показательный разгон протестующих с применением всех специальных средств, имеющихся в арсенале внутренних войск — мобильных щитов, водометов и т.д.
Источник: the-village.me
14:46 28/07/2020
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