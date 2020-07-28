+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Автозак - это просто машина: омоновцы показали Лукашенко, как будут нас разгонять

На БТ показали, как спецназ с оружием и водометами будет разгонять протестующих

Сегодня Лукашенко посещал  войсковую часть 3214 Внутренних войск в Уручье. 

В выпуске новостей на «Беларусь 1» показали, что во время этой встречи ему устроили показательный разгон протестующих с применением всех специальных средств, имеющихся в арсенале внутренних войск — мобильных щитов, водометов и т.д.
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Ольга Карач
Татьяна Мартынова: кто она?
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]