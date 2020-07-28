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По словам источников, хватать аппаратов ИВЛ в больнице перестало в середине июня. Тогда родственники платежеспособных пациентов начали давать медикам взятки.





Сначала стоимость суточного использования аппарата составляла 1000 манатов ($286), а к настоящему времени цена выросла до 1400 манатов ($400). Это выше средней зарплаты по стране. При этом с родственников требуют платить сразу за 10 дней — якобы именно столько требуется для лечения.





Источники отмечают, что сотрудники правоохранительных органов не проводят проверки и не пытаются бороться с коррупцией. Они сами озабочены здоровьем своих близких и первыми дают взятки врачам.





Официально власти Туркменистана до сих пор не признают, что COVID-19 проник в страну. В начале июля страну после двухмесячного согласования посетила миссия Всемирной организации здравоохранения.





Эксперты ВОЗ, осмотрев образцовые больницы, не стали опровергать заявления об отсутствии эпидемии. Однако они порекомендовали властям вообразить, будто бы коронавирус в стране все-таки есть.





С тех пор власти начали вводить довольно жесткие карантинные меры, однако обосновывают их не коронавирусом. Например, носить маски стали требовать якобы из-за наличия в воздухе некоей опасной пыли.