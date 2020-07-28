Опасная магнитная буря ожидается на Щемле 28-29 июля. Об этом говорится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, который опубликован на сайте учреждения.





В сообщении говорится, что настолько мощная буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.