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Испытание космосом: 28-29 июля на Земле возникнет опасная геомагнитная буря

Она будет настолько мощной, что способна нарушить работу электронных устройств и средств связи

Опасная магнитная буря ожидается на Щемле 28-29 июля. Об этом говорится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, который опубликован на сайте учреждения.

В сообщении говорится, что настолько мощная буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации. 
Источник: tass.ru
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