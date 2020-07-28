В Москве предотвращен теракт в людном месте – ФСБ









«Пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве. <...> В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью)»,— говорится в сообщении ФСБ.





Сообщается, также, что с квартире, которую арендовал убитый, нашли доказательства связи с «эмиссарами международных террористов в Сирии».





В Московской области задержан брат убитого. Утверждается, что он несколько дней разыскивал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию для участия в террористической организации.





При проведении обыска в арендованной преступником квартире следственными органами обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан.





ФСБ ведет розыск возможных соучастников.