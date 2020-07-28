







Весной этого года житель района сжигал на своем участке мусор. Сильный ветер раздул пламя, огонь перекинулся на соседние хозпостройки и нежилой дом. На землях сельхозназначения на площади 40 тыс. кв.м выгорела сухая растительность.





Размер причиненного окружающей среде ущерба превысил Br17 тыс. Районный отдел по ЧС назвал причиной пожара нарушение правил безопасности при разведении костра.





Прокурор Сморгонского района предъявил мужчине иск в интересах государства. Районный суд удовлетворил требования прокурора: с ответчика с учетом его материального положения взысканы в счет возмещения вреда Br12,9 тыс.