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Астероид размером с футбольное поле летит к Земле

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м, передает ТАСС.


По данным ведомства, небесное тело, которое получило название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа. Оно пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3 200 000 км со скоростью 13,4 км/c.

Астероид был открыт 14 августа 2009 года. 
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