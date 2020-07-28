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Никаких грибов и ягод: в 30 районах введен запрет на посещение лесов

Запреты на посещение лесов действуют в 30 районах Беларуси из-за повышенного уровня пожароопасности, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте Министерства лесного хозяйства.


По состоянию на утро вторника, ограничения ввели в четырех районах страны. В леса нельзя ходить в некоторых районах Минской, Гродненской, Гомельской и Брестской областей.

Так, на Минщине запрет действует в одном районе – Столбцовском. На Гродненщине посещать леса нельзя в 15 районах из 17. Ограничения не действуют только в Островецком и Ивьевском районах.

На Гомельщине запреты сохранились в девяти районах: Жлобинском, Кормянском, Чечерском, Ветковском, Калинковичском, Речицком, Гомельском, Добрушском и Брагинском.

На Брестчине ограничения ввели в пяти районах. Среди них – Барановичский, Ивацевичский, Березовский, Ивановский и Пинский районы.

В каких районах леса попали под запрет, можно отслеживать с помощью интерактивной карты Минлесхоза. Данные обновляются в режиме онлайн круглосуточно.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). 

В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).
Источник: sputnik.by
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