Никаких грибов и ягод: в 30 районах введен запрет на посещение лесов





По состоянию на утро вторника, ограничения ввели в четырех районах страны. В леса нельзя ходить в некоторых районах Минской, Гродненской, Гомельской и Брестской областей.





Так, на Минщине запрет действует в одном районе – Столбцовском. На Гродненщине посещать леса нельзя в 15 районах из 17. Ограничения не действуют только в Островецком и Ивьевском районах.





На Гомельщине запреты сохранились в девяти районах: Жлобинском, Кормянском, Чечерском, Ветковском, Калинковичском, Речицком, Гомельском, Добрушском и Брагинском.





На Брестчине ограничения ввели в пяти районах. Среди них – Барановичский, Ивацевичский, Березовский, Ивановский и Пинский районы.





В каких районах леса попали под запрет, можно отслеживать с помощью интерактивной карты Минлесхоза. Данные обновляются в режиме онлайн круглосуточно.





Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей).





В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).