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Скромное обаяние: Кадыров назвал себя достойным Нобелевской премии

Чеченский глава Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что вместо введения против него санкций ему следует вручить Нобелевскую премию за искоренение в Чечне экстремизма.


 Как передает Replyua.net, соответствующее заявление подконтрольный Кремлю политик озвучил накануне в прямом эфире телеканала «Россия 1». «Где мною нарушены права человека? Напротив. Мы ведем борьбу с международным экстремизмом, войну остановили. Я считал, что мне Нобелевскую премию дадут, а они меня под санкции. Несправедливо», - заявил Кадыров.

Напомним, что неделю назад, 20 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что чеченского главу Рамзана Кадырова в санкционный список. «Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», - отмечалось в заявлении. При этом Помпео добавил, что причиной введенных санкций является «причастность Кадырова к серьезным нарушениям прав человека» в Чечне.

Кроме Кадырова, ограничения затронули и его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову. «Мы намерены призывать страны со схожими взглядами принимать аналогичные меры», - заявил Помпео.
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