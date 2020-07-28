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Коронавирус в мире: к утру на 28 июля число заражённых превысило 16,4 миллиона человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 28 июля превысило 16,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 16 426 919 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 225 тысяч. За весь период пандемии скончались 653 353 инфицированных, более 9,5 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных приближается к 4,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (2,4 миллиона человек), Индия (1,4 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (816 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (452 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.
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