



Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных приближается к 4,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (2,4 миллиона человек), Индия (1,4 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (816 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (452 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.



