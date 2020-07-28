Сегодня, 28 июля, обещают грозу – вернитесь за зонтиком





Прохладная и дождливая погода ждет белорусов в последнюю неделю июля, сообщает euroradio.fm со ссылкой на Белгидромет.





Во вторник, 28 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет юго-западный умеренный, при грозах порывистый.





Ночью термометры покажут 12-18 со знаком "плюс", днем прогнозируется 24-30 тепла.





29 июля в нашу страну переместится активная фронтальная система из Западной Европы. Под ее влиянием ночью по западу страны, а утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы, днем — сильные дожди, возможен град. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый.





Ночью будет 14-20 выше нуля. Днем ожидается от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку страны.





Позже температура воздуха продолжит снижаться.



