



Как сообщает «Витебская Весна» , женщину обвиняют в проведении несанкционированного пикетирования.





Согласно милицейскому протоколу, Елена Винник 14 июля устроила на территории лыжероллерной трассы на Воробьевых горах под Городком несанкционированное пикетирование — с использованием плаката с надписью «У меня украли президента» и с размещением информации о мероприятии в интернете.





По словам Елены Винник, она действительно сделала фото с плакатом, который случайно нашла во время прогулки на велосипедах с семьей и друзьями на Воробьевых горах. Разместила фото в историях в своем Инстаграме.





Елена Винник утверждает, что это никоим образом не могло быть ни массовым мероприятием, ни «несанкционированным пикетированием».





— Это была история не столько политическая, сколько юмористическая, — говорит Елена.