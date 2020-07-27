В Минске со стрельбой задерживали наркодельцов
В столичном микрорайоне вечером 27 июля были слышны выстрелы. Об этом TUT.BY сообщили читатели. Выяснилось, что силовики задерживали наркодельцов, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Фото предоставлено TUT.BY читателями
Все произошло на улице Академика Карского. Сотрудники наркоконтроля и ОМОН задерживали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами.
Во время преследования оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. Водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке.
«Сотрудники столичного ОМОНа с помощью табельного оружия обездвижили авто. Оба подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны», — рассказали в милиции.
В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка.
21:09 27/07/2020
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