В Минске со стрельбой задерживали наркодельцов

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Все произошло на улице Академика Карского. Сотрудники наркоконтроля и ОМОН задерживали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами.





Во время преследования оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. Водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке.



