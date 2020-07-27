— Сегодня, 27 июля, примерно в 8.55 в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома пришел 70-летний житель Брестского района. Начальник МРЭО в этот день проводил прием граждан. Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. Милиционер оперативно среагировал на складывающуюся ситуацию, что помогло ему избежать ранения. Он не пострадал, — сообщили в СК.





Юрий Шикунец подтвердил TUT.BY информацию и рассказал, что находится в Следственном комитете. С ним, по его словам, все в порядке.





В отношении нападавшего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Подозреваемый задержан. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния мужчины.





Что известно о стрелявшем





По информации TUT.BY, по подозрению в покушении на убийство сотрудника милиции задержали 70-летнего жителя Брестского района Александра Ковалевича.





В декабре прошлого года Ковалевича судили за то, что он облил бензином судебного исполнителя. Поводом для нападения стал штраф за езду на незарегистрированном мопеде.





Мопед пенсионер купил около 10 лет назад. Документы к нему сгорели при пожаре. Несколько лет нерабочее транспортное средство стояло в гараже. В 2019 году Ковалевич его починил и попытался зарегистрировать, но не смог.





Александр Ковалевич. Фото Оксаны Бровач, Комсомольская правда в Беларуси





За езду на незарегистрированном мопеде в июле 2019 пенсионер получил штраф — одну базовую. Такое решение мужчина посчитал несправедливым. Штраф он вовремя не заплатил — и сумма выросла в несколько раз.





В итоге отдел принудительного исполнения направил протокол в управление по труду, где владельцу незарегистрированного мопеда автоматически урезали очередную выплату пенсии — на 101 рубль 60 копеек.





Тогда Ковалевич пришел в районный отдел ОПИ, достал из пакета бутылку с бензином — и выплеснул содержимое на голову 28-летнему судебному исполнителю. Как потом выяснилось, не тому — этот сотрудник не рассматривал это дело и не направлял документы на вычет из пенсии в управление по труду. К счастью, молодой человек не пострадал.





Во время судебного процесса Ковалевич не раз просил прощения у потерпевшего за причиненные моральные страдания: «Каюсь, виноват». По словам обвиняемого, он не собирался никого поджигать: «Я же не сумасшедший».





Экспертиза признала пенсионера вменяемым. Суд назначил ему месяц ареста. Пенсионеру зачли в срок время нахождения под стражей, а также домашним арестом, и выпустили на свободу из зала суда.