В Гродно подсчитали проституток: 41 женщина и 18 мужчин

Гродненская милиция подсчитала количество проституток / pixabay.com





Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, за первое полугодие 2020-го было составлено 59 административных протоколов за занятие проституцией. Причем 18 человек из этого количества — мужчины, которые оказывали гомосексуальные услуги. Это вдвое больше, чем год назад, передает "Еврорадио"





Милиционеры сообщают, что в поле их зрения попал 22-летний житель Гродненского района, который рекламировал платные сексуальные услуги в завуалированной форме на одном из сайтов знакомств. Милиционеры начали с ним переписку, договорились о встрече. В оговоренном месте ему передали 50 рублей в счет будущих услуг, после чего составили протокол за занятие проституцией.





За это правонарушение грозит штраф до 20 базовых величин (на сегодня — 540 рублей) или административный арест.



