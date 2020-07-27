Сегодня, 27 июля, около 14 часов в Минске на ул.Козлова, по предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» в момент перестроения в первую полосу совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Инфинити».





После ДТП водитель «Форда» попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами.





В момент задержания одному из них водитель нанес ножевое ранение. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.





Предположительно, водитель автомобиля «Форд» находился в состоянии алкогольного опьянения.















