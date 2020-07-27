COVID-19 снова наступает? ВОЗ собирает чрезвычайный комитет
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса усиливается все больше.
По его данным, за последние шесть недель количество заболевших практически удвоилось, приблизившись почти к 16,5 миллионам, а количество умерших превысило 650 тысяч. Об этом он сказал во время брифинга 27 июля, передает ВОЗ в Twitter.
Гебрейесус отметил, что пандемия COVID-19 является самой серьезной глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В связи с этим организация созывает на ближайшие дни чрезвычайный комитет для оценки сложившейся ситуации в мире.
При этом глава ВОЗ подчеркнул, что доволен работой по сдерживаю коронавируса сотрудников организации и гордится их достижениями.
"В течение последних шести месяцев ВОЗ неустанно работала над оказанием поддержки странам в подготовке к этому вирусу и борьбе с ним. Я безмерно горжусь невероятными людьми этой организации и их усилиями", – добавил Гебрейесус.
Источник: obozrevatel.com
16:40 27/07/2020
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