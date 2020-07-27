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Падать не больно: экс-начальник Витебского облздрава работает обычным педиатром

Стало известно новое место работы снятого в разгар эпидемии коронавируса с должности начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрия Деркача.

В конце июня господин Деркач, как депутат Витебского облсовета и член Совета Республики, принял участие в телепередаче «Прямая линия» телерадиокомпании «Витебск», где было озвучено, что бывший чиновник теперь работает обычным врачом, пишут Народные навины Витебска.

Согласно этой информации на момент съемок программы Юрий Деркач занимал должность врача-педиатра в педиатрическом отделении для детей до года Витебской областной детской клинической больницы Витебского областного детского клинического центра.


Юрий Деркач окончил Витебский государственный медицинский институт в 1985 году. В своей альма-матер он дослужился до должностей заведующего кафедрой педиатрии и первого проректора. Доктор медицинских наук, профессор. 

В 2010 году Деркача назначили на должность начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, которую он занимал до апреля 2020 года, когда был снят после визита в регион в разгар эпидемии коронавируса министра здравоохранения Владимира Караника.
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