Довели? 70-летний сельчанин пытался убить начальника Брестской ГАИ
Сегодня утром в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома зашел 70-летний житель Брестского района и сделал три выстрела из неизвестного оружия. В покушении на убийство сотрудника милиции подозревается 70-летний житель Брестского района
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27 июля примерно в 8.55 в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома пришел 70-летний житель Брестского района, сообщает СК.
Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов.
Милиционер оперативно среагировал на складывающуюся ситуацию, что помогло избежать ему ранения. Он не пострадал.
Милицейский чиновник в этот день проводил приём граждан.
УСК по Брестской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и п.10 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси.
Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.
12:23 27/07/2020
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