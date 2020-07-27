Просто ставили новые окна: в Гомеле рухнуло 4-этажное здание





26 июля 2020 в 12-59 в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС от сторожа Департамента охраны поступило сообщение о том, что по адресу: г. Гомель, ул. Рабочая обрушились конструкции внутри здании.





По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что при проведении строительных работ по установке окон произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий на четырех этажах в кирпичном здании.



