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Просто ставили новые окна: в Гомеле рухнуло 4-этажное здание

В Гомеле при проведении ремонтных работ обрушились конструкции 4-х этажей здания.


26 июля 2020 в 12-59 в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС от сторожа Департамента охраны поступило сообщение о том, что по адресу: г. Гомель, ул. Рабочая обрушились конструкции внутри здании.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что при проведении строительных работ по установке окон произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий на четырех этажах в кирпичном здании.

Справочно. Задание кирпичное, четырехэтажное, 1971 г.п., 15х100 метров, кровля из железобетонных плит, после проведения ремонта планировалось данное здание для сдачи в аренду под складские помещения. На момент проведения строительных работ в здании находился один человек, который услышал звуки обрушения и выбежал на улицу до обрушения конструкции. Пострадавших нет, сообщает МЧС
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