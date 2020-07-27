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Умерла звезда "Унесенных ветром" - ей было 104 года

Обладательница «Оскара» Оливия де Хэвилленд, известная ролью Мелани Уилкс в фильме «Унесенные ветром» (Gone With the Wind), скончалась в возрасте 104 лет.

Оливия де Хэвилленд 

Публицист Лайза Голдберг сообщила, что актриса умерла естественной смертью в воскресенье в своем доме в Париже. Она была одной из последних великих звезд эпохи студий и последней участницей основного актерского состава «Унесенных ветром», остававшейся в живых. 

Она видела в этом иронию, поскольку хрупкая, готовая к самопожертвованию Уилкс была единственным крупным персонажем, умершим в фильме.

Де Хэвилленд удостоилась «Оскаров» за роли в фильмах «Каждому свое» (To Each His Own) и «Наследница» (The Heiress). Она снялась с Эрролом Флинном в нескольких фильмах, включая «Приключения Робин Гуда» (The Adventures of Robin Hood).

Благодаря своей внешности актриса получала типажные романтические роли, несмотря на стремление к более сложным актерским задачам. Ее разочарование привело к тому, что она подала в суд на компанию Warner Bros. в 1943 году, когда студия хотела оставить ее на контракте после его истечения, утверждая, что она должна проработать еще полгода из-за отказов от ролей. 

Апелляционный суд в Калифорнии вынес решение в ее пользу, постановив, что студия не может продлевать контракт без согласия исполнителя.

Решение суда до сих пор неофициально называется «законом де Хэвилленд».
Источник: golos-ameriki.ru
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