В Островце дети сожгли машину и часть дома после того, как нашли спички и бутылку с какой-то жидкостью
В Гродненской области дети продолжают весело проводить время, вслед за ребятишками из Ошмян и Щучина отличились дети и в Островце. В четверг, 23 июля, в Островце по ул. Октябрьской произошёл пожар. Сообщение в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило в 16.40 от случайно проезжавшего мимо, который рассказал, что видит дым – возможно, горит дом.
К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. По прибытии выяснилось, что горит автомобиль ИЖ «Комби», сообщает "Островецкая правда".
В результате возгорания машина полностью уничтожена. Также повреждена стена дома, возле которой стоял автомобиль.
Установлено, что хозяин проживает в Островце по другому адресу, дом и машина им давно не эксплуатируются. В этот день на территории данного домовладения играли трое соседских детей младшего школьного возраста.
Посидев в автомобиле, они стали бросать камни в окно дома. Разбили стекло, залезли внутрь, нашли спички и бутылки с жидкостью. Там подожгли занавески – и самостоятельно потушили.
После чего, прихватив спички и ёмкости, как им казалось с водой, вернулись в машину. И снова принялись поджигать шторки, а когда те вспыхнули, решили залить найденной «водой».
Но в бутылках оказался бензин – пламя вспыхнуло с большей силой. Справиться с ним дети не смогли и сбежали. К счастью, в этой опасной забаве школьники не пострадали.
09:51 27/07/2020
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