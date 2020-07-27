











К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. По прибытии выяснилось, что горит автомобиль ИЖ «Комби», сообщает "Островецкая правда".





В результате возгорания машина полностью уничтожена. Также повреждена стена дома, возле которой стоял автомобиль.





Установлено, что хозяин проживает в Островце по другому адресу, дом и машина им давно не эксплуатируются. В этот день на территории данного домовладения играли трое соседских детей младшего школьного возраста.





Посидев в автомобиле, они стали бросать камни в окно дома. Разбили стекло, залезли внутрь, нашли спички и бутылки с жидкостью. Там подожгли занавески – и самостоятельно потушили.





После чего, прихватив спички и ёмкости, как им казалось с водой, вернулись в машину. И снова принялись поджигать шторки, а когда те вспыхнули, решили залить найденной «водой».





Но в бутылках оказался бензин – пламя вспыхнуло с большей силой. Справиться с ним дети не смогли и сбежали. К счастью, в этой опасной забаве школьники не пострадали.