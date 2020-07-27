Церковь в Польше признала убитых православных белорусов мучениками

Торжества начались в субботу на территории женского монастыря имени св. Великой мученицы Катажины у иконы Залешанской Божьей Матери с чествования новых мучеников. Митрополит Савва из-за болезни не присутствует в Польше, поэтому руководил торжествами архиепископ Люблинско-Хелмский Абель.





Вначале зачитали акт канонизации мучеников. Потом озвучили имена и фамилии 31 убитого 31 января 1946 года в лесу возле деревни Старые Пухолы, а также еще нескольких жителей Залешан и окрестностей: Зани, скворцы, Волька Выгоновская.





Во время торжеств не говорили напрямую, от чьих рук погибли мученики. Однако известно, что речь идет о жертвах отдела Ромуальда Райса – Бурого. Зимой 1946 года отдел Бурого усмирил пять деревень возле Бельска Подляского: Зани, Залешаны, Концевизна, скворцы и Волька Выгоновская, где большинство населения были православными белорусами.





Следственный отдел Института народной памяти, расследовавший дело об усмирении, утверждает, что были убиты 79 человек. По словам членов Общественного комитета семей жертв, число убитых-втрое больше. Среди погибших-перевозчики, чьими услугами пользовался отдел во время путешествий по окрестностям. Институт присвоил этому преступлению статус геноцида. В 2005 году расследование было прекращено: кто-то из преступников уже умер, а кого-то не было возможности идентифицировать. Бурого по войне приговорили к расстрелу, а в 1990-е гг. его реабилитировали.





Глава Православной Церкви в Польше, митрополит Варшавский и всей Польши Савва подчеркнул в письме, зачитанном на торжестве, что событие в Залешанах – исторический день для Польской Православной Церкви, день, когда поклоняются разные личности: взрослые, молодежь и дети, которые «отдали жизнь только потому, что они были православные».





Во время церемонии освятили новую икону в честь мучеников. Участники торжества прошли шествием к месту чествования трагедии, где стоят кресты. На 26 июля назначена Божественная литургия в Брянске и молитвы в Занях, на месте убийства в лесу возле Старых Пухалов, в общем здании в этой деревне, перед памятником в Скворцах, посвященном жертвам, и на могилах мучеников на кладбище в Маляшах.







