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Из Вьетнама вывезут около 80 тыс туристов из-за вспышки COVID-19

Власти Вьетнама решили вывезти около 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананг, где на днях после длительного перерыва зафиксировали три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в понедельник, 27 июля, Reuters со ссылкой на правительство страны.


«Для эвакуации примерно 80 тысяч туристов из города Дананг в центральной части страны после подтверждения на выходных COVID-19 у троих местных жителей понадобится не менее четырех дней», — отмечается в сообщении.

В субботу в Дананге зарегистрировали первый для Вьетнама с 16 апреля случай заражения коронавирусной инфекцией внутри страны. Пациентом оказался 57-летний житель города, который никуда не выезжал в течение последнего месяца.

По данным газеты VnExpress, к 27 июля в стране выявлено четыре новых случая коронавируса. Три в Дананге и один — в Куангнгайе.

Минздрав Вьетнама решил направить в город три команды для борьбы со вспышкой заболевания.

В связи с вероятностью возникновения новой вспышки вируса в городе были приняты меры ограничения. Запрещены собрания более 30 человек, прекращен прием туристов. Путешественникам, которые уже находятся в городе, продолжат оказывать услуги, но с соблюдением норм эпидемиологической безопасности.

По данным портала Worldometer на 27 июля, во Вьетнаме за весь период пандемии коронавируса выявлены 420 случаев COVID-19. Выздоровели 365 пациентов. Смертельных исходов пока нет.
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