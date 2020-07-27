Из Вьетнама вывезут около 80 тыс туристов из-за вспышки COVID-19





«Для эвакуации примерно 80 тысяч туристов из города Дананг в центральной части страны после подтверждения на выходных COVID-19 у троих местных жителей понадобится не менее четырех дней», — отмечается в сообщении.





В субботу в Дананге зарегистрировали первый для Вьетнама с 16 апреля случай заражения коронавирусной инфекцией внутри страны. Пациентом оказался 57-летний житель города, который никуда не выезжал в течение последнего месяца.





По данным газеты VnExpress, к 27 июля в стране выявлено четыре новых случая коронавируса. Три в Дананге и один — в Куангнгайе.





Минздрав Вьетнама решил направить в город три команды для борьбы со вспышкой заболевания.





В связи с вероятностью возникновения новой вспышки вируса в городе были приняты меры ограничения. Запрещены собрания более 30 человек, прекращен прием туристов. Путешественникам, которые уже находятся в городе, продолжат оказывать услуги, но с соблюдением норм эпидемиологической безопасности.





По данным портала Worldometer на 27 июля, во Вьетнаме за весь период пандемии коронавируса выявлены 420 случаев COVID-19. Выздоровели 365 пациентов. Смертельных исходов пока нет.