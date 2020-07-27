+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Китае за сутки выявили самое большое число новых случаев COVID-19 c 6 марта

В Китае за сутки зафиксировали 61 новый случай COVID-19, что является самым высоким уровнем с 6 марта, когда было зарегистрировано 75 новых случаев заражения,

Сообщает БелТА со ссылкой на Reuters.

Днем ранее было зарегистрировано 46 новых случаев. Из 61 нового случая около 57 были переданы в домашних условиях.

В целом в Китае, где в декабре 2019 года произошла вспышка COVID-19, было зарегистрировано более 83,89 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Число погибших от COVID-19 - более 4,6 тыс. человек.

 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ: НЕ помогайте...
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]