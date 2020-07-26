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На Бермудах предлагают год проживания иностранным работникам на “удаленке”

Министерство труда Бермудских островов предлагает работающим удаленно людям и студентам год проживания. Об этом сообщает Travel and Leisure.



На фоне пандемии коронавируса туризм на Бермудских островах остановился. Власти надеются, что новая программа положительно повлияет на экономику.

Программа будет запущена 1 августа. Любой желающий сможет оставить заявку на получение годовой визы. Программа резидентуры обойдется в $263.

Заявители должны быть старше 18 лет, иметь медицинскую страховку и продемонстрировать «хороший характер». Кроме того, нужно будет предоставить доказательства о работе в компании или обучении университета за пределами Бермудских островов. Резиденты должны иметь доход и не искать работу на Бермудах.

Те, кто не желает целый год жить на островах, могут находиться там без визы до 180 дней.
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