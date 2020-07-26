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В Хабаровске протестующие освоили брестскую тактику: они выходят кормить голубей

Жители Хабаровского края, требующие вернуть в регион задержанного губернатора Сергея Фургала, начали флешмоб #накормиголубей.

Кормление голубей в Хабаровске / Скриншот

Чтобы легализовать протестные акции, они выходят на улицами с хлебом, зерном и другим кормом для птиц. И кормят их — ведь это не запрещено, передает "Еврорадио".

Автор флешмоба — хабаровский журналист Алексей Романов. В первый раз он вышел кормить голубей 16 июля 2020 года. Пакетика семечек хватило, чтобы к Романову слетелись птицы со всего Хабаровска.


Журналист опубликовал на Youtube видео с призывом накормить голодных голубей. Причём не ограничиваться Хабаровском — ведь птицам не хватает корма по всей России! Идея ушла в народ. Голубей теперь кормят во Владивостоке, в Саянах и в других российских городах.

Слухи о кормлении голубей дошли до Михаила Дегтярева, назначенного исполнять обязанности губернатора. "Голуби уже перекормлены. Самые жирные голуби, которых я видел", — отозвался он на протесты.

Интересно, что кормление голубей уже два года используют как повод выйти на улице в Бресте. Активисты, выступающие против строительства аккумуляторного завода, впервые провели такую акцию в марте 2018 года. С тех пор они каждое воскресенье гуляют по городу и кормят птиц.
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