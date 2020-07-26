Новые данные от Минздрава: 130 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
В Беларуси на 26 июля выздоровели и выписаны 60 тысяч 425 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Минздрав Беларуси сообщил в официальном Telegram-аккаунте новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 26 июля.
Так, на 26 июля зарегистрированы 67 тысяч 132 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 251 тысяч 359 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
15:28 26/07/2020
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