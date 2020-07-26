



Минздрав Беларуси сообщил в официальном Telegram-аккаунте новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 26 июля.





Так, на 26 июля зарегистрированы 67 тысяч 132 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 251 тысяч 359 тестов.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.