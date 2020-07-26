Жара возвращается: 27 июля в Беларуси ожидается до +30
Жаркое лето возвращается в Беларусь в начале следующей недели. 27 июля ожидается до +30.
Об этом сообщают белорусские метеорологи, передает "Еврорадио".
Правда, день будет облачный и дождливый. Кратковременные дожди начнутся уже ночью и утром, они придут в Беларусь с юго-востока. В некоторых районах пройдут ливни и грозы.
Водителям следует учесть, что ночью и утром 27 июля местами будет туманно.
Что до температуры, то ночью воздух остынет до +13..+19 градусов. А днём прогреется до +22..+28. Жарче всего будет в Гомельской области до 30 градусов тепла.
15:11 26/07/2020
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