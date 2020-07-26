«Мы требуем поддержки». Белорусы Италии обратились к Папе Франциску

Белорусы в Италии. Фото: facebook.com





Ассоциация белорусов в Италии направила коллективное письмо Папе Римскому Франциску, сообщает "Белсат"





«В письме говорится о ценностях христианства, об уникальности каждой человеческой жизни и о том, что происходит сейчас в Беларуси. Мы написали, что в это нелегкое время белорусский народ как никогда требует поддержания и солидарности», – говорит Екатерина.





Белорусская диаспора в обращении затронула темы коронавируса в Беларуси, проблем Красного костела, призывы католических священников не фальсифицировать итоги выборов.





«Вместе с Папой мы будет молиться о том чтобы диктаторский режим в Беларуси, который приносит белорусскому народу столько страданий, скорее сменился на власть законно избранного президента», – пишет женщина.





Белорусская диаспора в Италии будет на молитве Ангела Божия в Ватикане 26 июля под бело-красно-белыми флагами.





Сейчас по всему миру проходит акция солидарности с Беларусью. Белорусы объединяются под бело-красно-белыми флагами по всему миру: от Лос-Анджелеса до Сиднея.



