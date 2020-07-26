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«Мы требуем поддержки». Белорусы Италии обратились к Папе Франциску

Они призывают Ватикан молиться, чтобы диктаторский режим в Беларуси скорее сменился властью законного президента, пишет в своем Facebook Екатерина Зюзюк.

Белорусы в Италии. Фото: facebook.com

Ассоциация белорусов в Италии направила коллективное письмо Папе Римскому Франциску, сообщает "Белсат".

«В письме говорится о ценностях христианства, об уникальности каждой человеческой жизни и о том, что происходит сейчас в Беларуси. Мы написали, что в это нелегкое время белорусский народ как никогда требует поддержания и солидарности», – говорит Екатерина.

Белорусская диаспора в обращении затронула темы коронавируса в Беларуси, проблем Красного костела, призывы католических священников не фальсифицировать итоги выборов.

«Вместе с Папой мы будет молиться о том чтобы диктаторский режим в Беларуси, который приносит белорусскому народу столько страданий, скорее сменился на власть законно избранного президента», – пишет женщина.

Белорусская диаспора в Италии будет на молитве Ангела Божия в Ватикане 26 июля под бело-красно-белыми флагами.

Сейчас по всему миру проходит акция солидарности с Беларусью. Белорусы объединяются под бело-красно-белыми флагами по всему миру: от Лос-Анджелеса до Сиднея.
КТ/МВ belsat.eu
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