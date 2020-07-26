Ученые научились перерабатывать один из самых стойких разновидностей пластика
Исследователи Массачусетского технологического института (МИТ) нашли способ изготавливать термореактивную пластмассу, которая подвергается вторичной переработке.
Об этом сообщает сайт учреждения.
"Химики MIT разработали способ модифицирования термореактивной пластмассы, что позволяет ее вторичную переработку, и при этом не наносит вред устойчивости изделий к механическим повреждениям", - говорится в сообщении.
Ученые МИТ предложили на этапе изготовления термореактивной пластмассы добавлять к ней мономер из группы силилових эфиров, который равномерно распределяется по пластику. От добавления силилових эфиров пластмасса не теряет свои физические свойства изделия из нее остаются прочными и устойчивыми к нагреванию. Но впоследствии, когда возникает вопрос о вторичной переработке, связи силилових эфиров оснований или отдельных ионов можно разорвать, используя кислоту. На практике использованная пластмасса превращается в порошок, который можно переработать и создать пригодную к производству пластмассу.
Исследователи считают, что их открытие также может пригодиться для создания других термостойких материалов, более пригодных к вторичной переработке, например резины.
Все пластмассы, как известно, делятся на реактопласты (термореактивные пластмассы) и термопласты (термопластичные пластмассы). Для термопластов процесс нагревания и охлаждения может проходить многократно без изменения их структуры, что значительно облегчает их вторичную переработку.
Реактопласты после одного нагрева в результате химических процессов, протекающих в них, переходят в нерастворимое твердое состояние с образованием сетчатой структуры макромолекул. Этот процесс необратимый, изделия из реактопластов разрушаются при повторном нагревании при довольно высокой температуре без предварительного размягчения. Как правило, реактопласты используются для изготовления композитных материалов.
В качестве примера можно привести полиуретан, являющийся реактопластом, но после добавления полиэфиров (метод изобретен в США в 60-х годах прошлого века) широко используется в производстве подошв для обуви, изоляции силовых кабелей, шин, амортизационных опор, декоративных элементов в автомобилестроении, роликов для скейтбордов и пр.
12:05 26/07/2020
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