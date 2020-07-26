



Об этом сообщает сайт учреждения.





"Химики MIT разработали способ модифицирования термореактивной пластмассы, что позволяет ее вторичную переработку, и при этом не наносит вред устойчивости изделий к механическим повреждениям", - говорится в сообщении.





Ученые МИТ предложили на этапе изготовления термореактивной пластмассы добавлять к ней мономер из группы силилових эфиров, который равномерно распределяется по пластику. От добавления силилових эфиров пластмасса не теряет свои физические свойства изделия из нее остаются прочными и устойчивыми к нагреванию. Но впоследствии, когда возникает вопрос о вторичной переработке, связи силилових эфиров оснований или отдельных ионов можно разорвать, используя кислоту. На практике использованная пластмасса превращается в порошок, который можно переработать и создать пригодную к производству пластмассу.





Исследователи считают, что их открытие также может пригодиться для создания других термостойких материалов, более пригодных к вторичной переработке, например резины.









Все пластмассы, как известно, делятся на реактопласты (термореактивные пластмассы) и термопласты (термопластичные пластмассы). Для термопластов процесс нагревания и охлаждения может проходить многократно без изменения их структуры, что значительно облегчает их вторичную переработку.





Реактопласты после одного нагрева в результате химических процессов, протекающих в них, переходят в нерастворимое твердое состояние с образованием сетчатой ​​структуры макромолекул. Этот процесс необратимый, изделия из реактопластов разрушаются при повторном нагревании при довольно высокой температуре без предварительного размягчения. Как правило, реактопласты используются для изготовления композитных материалов.





В качестве примера можно привести полиуретан, являющийся реактопластом, но после добавления полиэфиров (метод изобретен в США в 60-х годах прошлого века) широко используется в производстве подошв для обуви, изоляции силовых кабелей, шин, амортизационных опор, декоративных элементов в автомобилестроении, роликов для скейтбордов и пр.



