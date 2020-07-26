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Владимир Караник: Такой масштабной второй волны COVID-19 у нас не будет

Вторая волна коронавируса в Беларуси будет менее масштабной, чем первая.

Глава Минздрава Владимир Караник / Tut.by

Такую надежду выразил глава Минздрава Владимир Караник телеканалу ОНТ:

"Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы всё необходимое в системе здравоохранения было".

Тем временем число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов. От болезни умерло 644 528 человек. К тому же ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки — прирост заболевших составил 284 тыс. человек. 

По официальным данным, на 25 июля в Беларуси выявлено 67 002 случая COVID-19 (прирост за сутки — 156 больных). Александр Лукашенко ни раз заявлял, что Беларусь коронавирус победила. При этом из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации для белорусов по-прежнему закрыты границы стран-соседей и большинства стран Евросоюза, передает "Еврорадио".
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