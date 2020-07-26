Глава Минздрава Владимир Караник / Tut.by





Такую надежду выразил глава Минздрава Владимир Караник телеканалу ОНТ





"Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы всё необходимое в системе здравоохранения было".





Тем временем число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов. От болезни умерло 644 528 человек. К тому же ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки — прирост заболевших составил 284 тыс. человек.



