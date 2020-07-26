+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной бомбы

Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной при строительстве метро бомбы, сообщила представитель столичной мэрии Каролина Галецкая, передает РИА Новости.

По ее данным, бомба весом 250 килограммов и длиной около двух метров обнаружена в районе улицы Базилианьской варшавского района Броды.

Представитель мэрии уточнила, что эвакуированы будут около 1,5 тысячи человек из восьми прилегающих кварталов. Только после эвакуации к работе приступят саперы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Ольга Карач
СРОЧНО! ПЛОХИЕ НОВОСТИ для Лукашенко
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]