Число заражений коронавирусом в мире превысило 16 млн

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Всего положительный тест на COVID-19 сдали 16 046 986 человек. Из них 4,17 млн приходятся на США, еще 2,39 млн заразились в Бразилии, 1,38 млн — в Индии. Четвертое место по количеству инфицированных занимает Россия, в стране выявили 806,7 тыс. больных (данные оперативного штаба на утро 25 июля), на пятом месте ЮАР с 434,2 тыс. заражений. Коронавирус выявили в 188 странах или территориях.





Также количество умерших после перенесенного COVID-19 в мире достигло отметки 644 528. Больше всего смертей зафиксировано в США (146,4 тыс.), Бразилии (86,4 тыс.), Великобритании (45,8 тыс.), Мексике (42,6 тыс.) и Италии (35,1 тыс.).





Помимо этого 9,26 млн человек вылечились от заражения коронавирусом.





Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала очередной рекордный суточный прирост заражений в мире. По данным организации, за сутки инфекцию подтвердили у более 284 тыс. человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 18 июля, до этого — 17 июля.





Напомним, по состоянию на 25 июля в Беларуси зафиксировано 67 002 случая COVID-19 с начала пандемии.