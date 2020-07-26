







Согласно новым утвержденным правилам, с 2021 года максимальный срок отключения горячей воды не должен превышать 13 суток, отметил А. Озерец. В 2020-м, как и в предыдущие годы, этот показатель составляет 14 суток.





В столице фактический средний срок, на который приостанавливают подачу горячей воды, уже приблизился к новому нормативу. Как ранее сообщали в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго», в течение последних 5 лет он составляет около 13 суток. Самый короткий период отключения – 5 суток, самый длительный – 14.