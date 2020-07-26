+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

День отжалели: с 2021 года в Минске обещают сократить срок планового отключения горячей воды

Пересмотрены сроки отключения горячего водоснабжения в период проведения испытаний тепловых сетей. Об этом в Национальном пресс-центре сообщил генеральный директор ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» Александр Озерец, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Согласно новым утвержденным правилам, с 2021 года максимальный срок отключения горячей воды не должен превышать 13 суток, отметил А. Озерец. В 2020-м, как и в предыдущие годы, этот показатель составляет 14 суток.

В столице фактический средний срок, на который приостанавливают подачу горячей воды, уже приблизился к новому нормативу. Как ранее сообщали в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго», в течение последних 5 лет он составляет около 13 суток. Самый короткий период отключения – 5 суток, самый длительный – 14.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Ольга Карач
СРОЧНО! ПЛОХИЕ НОВОСТИ для Лукашенко
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]