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Министр не прогнозирует масштабной второй волны коронавируса в Беларуси

Глава Минздрава Владимир Караник выразил надежду, что вторая волна коронавируса в Беларуси не будет масштабной. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Министр здравоохранения также отметил, что белорусская медицинская сфера готовится к возможной второй волне COVID-19:

— Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было, — заявил В. Караник.

Также он подчеркнул, что пандемия подстегнула белорусских медиков активнее использовать КТ, «то есть мы поняли, насколько это важно и будем это делать гораздо быстрее».

Напомним, по данным 25 июля в Беларуси зарегистрировано 67 002 случая заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны 60 092 пациента, умерли 530 пациентов.
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