Ископаемый ракоскорпион найден в шахте "Беларуськалия"
Работники ОАО "Беларуськалий" нашли в шахте предприятия окаменелые останки ракоскорпиона – членистоногого, обитавшего на Земле в палеозойской эре, сообщила пресс-служба компании.
Находка была сделана на Краснослободском руднике второго рудоуправления солигорского предприятия.
"Очередным уникальным экспонатом музея трудовой славы "Беларуськалия" станет найденный 7-сантиметровый ракоскорпион – древнейший обитатель Земли", – сказали в пресс-службе компании.
Там также уточнили, что о подробностях находки окаменелости будет сообщено позже в газете "Калійшчык Салігорска".
Сейчас ученым известны около 250 видов ракоскорпионов (ископаемых членистоногих из класса меростомовых), их отдельные представители достигали двух метров в длину, но в большинство видов было не более 20 сантиметров. Ракоскорпионы жили на Земле в эпоху палеозоя (510–248 миллионов лет назад) на мелководье в морях.
08:50 26/07/2020
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