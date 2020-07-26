+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Ископаемый ракоскорпион найден в шахте "Беларуськалия"

Работники ОАО "Беларуськалий" нашли в шахте предприятия окаменелые останки ракоскорпиона – членистоногого, обитавшего на Земле в палеозойской эре, сообщила пресс-служба компании.


Находка была сделана на Краснослободском руднике второго рудоуправления солигорского предприятия.

"Очередным уникальным экспонатом музея трудовой славы "Беларуськалия" станет найденный 7-сантиметровый ракоскорпион – древнейший обитатель Земли", – сказали в пресс-службе компании.

Там также уточнили, что о подробностях находки окаменелости будет сообщено позже в газете "Калійшчык Салігорска".

Сейчас ученым известны около 250 видов ракоскорпионов (ископаемых членистоногих из класса меростомовых), их отдельные представители достигали двух метров в длину, но в большинство видов было не более 20 сантиметров. Ракоскорпионы жили на Земле в эпоху палеозоя (510–248 миллионов лет назад) на мелководье в морях.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Ольга Карач
СРОЧНО! ПЛОХИЕ НОВОСТИ для Лукашенко
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]