Ископаемый ракоскорпион найден в шахте "Беларуськалия"





Находка была сделана на Краснослободском руднике второго рудоуправления солигорского предприятия.





"Очередным уникальным экспонатом музея трудовой славы "Беларуськалия" станет найденный 7-сантиметровый ракоскорпион – древнейший обитатель Земли", – сказали в пресс-службе компании.





Там также уточнили, что о подробностях находки окаменелости будет сообщено позже в газете "Калійшчык Салігорска".





Сейчас ученым известны около 250 видов ракоскорпионов (ископаемых членистоногих из класса меростомовых), их отдельные представители достигали двух метров в длину, но в большинство видов было не более 20 сантиметров. Ракоскорпионы жили на Земле в эпоху палеозоя (510–248 миллионов лет назад) на мелководье в морях.



