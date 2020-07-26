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Глава ВОЗ: как прежде уже никогда не будет

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что мир до сих пор не вернулся к "старому нормальному состоянию", а в некоторых странах пандемия только набирает обороты, пишет Bb.lv.



В ВОЗ отметили, что сложнее всего ситуация складывается в США, на данный момент там зарегистрировано 3,8 миллиона случаев COVID-19. Второе место по количеству зараженных занимает Бразилия, затем идет Индия.

"Совершенно понятно, что люди хотят жить своей жизнью, но мы не вернемся к старому и привычному ритму", — отметил Гебреисус.

Руководительница подразделения по новым болезням и зоонозу ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь считает, что вирус можно взять под контроль, но для этого необходимо проделать большую работу.

"Требуется огромная воля, лидерство и работа всех людей, чтобы найти решение", - считает она.

ВОЗ напоминает о важности использования средств индивидуальной защиты в общественных местах, а также не забывать мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
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