В Атлантическом океане сформировался первый в 2020 году ураган









Как передает РИА Новости, об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах (NHC).





По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 км в час. Ураган движется со скоростью 14 км в час. В настоящее время он находится юго-восточнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США.





Ранее для ряда прибрежных районов Техаса было объявлено штормовое предупреждение.



