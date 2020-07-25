Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash





Онлайн-платформа «Голос» — это проект «Честных людей». Избирателям предлагается отправить фото своего бюллетеня в чат-боты в Viber и Telegram, причем сделать это можно будет не только с 4 по 9 августа, но и после выборов. Затем все бюллетени планируется обработать. Напомним, глава ЦИК Лидия Ермошина говорила, что публиковать фото бюллетеня до 20.00 9 августа — нельзя. Это расценивается как агитация, а агитация в день выборов запрещена. Сделать это позже закон не запрещает.





Однако, чтобы платформа заработала с минимальными погрешностями, нужно набрать определенное количество пользователей — желательно не менее миллиона.





Читательница Анна рассказала, что отправляла ссылку на онлайн-платформу своим знакомым из адресной книги — сообщениями, а не списком. Но после двадцатого сообщения ее заблокировали.





— Я понимаю, что у Viber есть свои правила, но можно ведь как-то это фильтровать, — говорит она.





Мы попросили прокомментировать эту ситуацию пресс-службу Viber. Вот что нам ответили.





— Viber — лидирующее приложение для безопасного и свободного общения в Беларуси. В нем зарегистрированы более половины белорусов. Для нас важен комфорт, позитивный пользовательский опыт нашей аудитории, и, конечно же, один из наших главных приоритетов — это безопасность во всех ее проявлениях для наших пользователей. Поэтому мы стремимся в том числе оградить пользователей от спам-рассылок. В этом нам помогают и сами пользователи, заявляя о нежелательных сообщениях. Если с определенного номера производится рассылка сообщений и эти сообщения достаточное число пользователей отмечает как «Это спам», номер автоматически подвергается блокировке. Таким образом, блокируются только аккаунты, которые были отмечены другими пользователями как рассылающие нежелательный контент.









Для обнаружения подобных случаев мы используем сложные алгоритмы, основанные на множестве различных параметров. Это исключает возможность блокировки пользователя по единственному сообщению о спаме. Аналогичный принцип применяется и к массовым приглашениям в групповые чаты.





Однако если пользователь хочет поделиться важной информацией через Viber со своими контактами, он может это сделать без угрозы блокировки сообщений. Для этого в Viber есть возможность создавать списки рассылок: эта функция позволяет в более комфортном режиме отправлять одинаковые сообщения нескольким контактам одновременно. При такой рассылке сообщения отправляются как индивидуальные.





Чтобы воспользоваться функцией, откройте Viber на своем телефоне, нажмите на иконку «создать» в правом верхнем углу и выберите действие «создать рассылку». После этого приложение предложит вам выбрать контакты из вашего списка, которым вы хотели бы отправить сообщения.





Списки рассылок — более удобная альтернатива созданию множества групп ради одного-двух сообщений. Используя их, отправитель экономит время и избавляется от необходимости пересылать сообщение каждому контакту по отдельности. При этом пользователи, у которых в списке контактов нет отправителя, не получат от него сообщение. А это значит, что нет угрозы получить жалобу от этих пользователей за рассылку «спама» и быть заблокированным.



