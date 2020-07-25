Беларусь запросила помощь по "делу Белгазпромбанка" у РФ, США, Великобритании и Латвии
Беларусь направила запросы о правовой помощи по "делу Белгазпромбанка" в РФ, США, Великобританию, Латвию и другие страны, заявили в Генеральной прокуратуре страны.
"С целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр", - говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram.
19:18 25/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение