Беларусь запросила помощь по "делу Белгазпромбанка" у РФ, США, Великобритании и Латвии

Беларусь направила запросы о правовой помощи по "делу Белгазпромбанка" в РФ, США, Великобританию, Латвию и другие страны, заявили в Генеральной прокуратуре страны.