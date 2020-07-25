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Стрельба в Киеве: армяне открыли огонь по азербайджанским студентам

В столице Украины Киеве армяне открыли огонь по четырем азербайджанским студентам, двое ранены.


Как передает Oxu.Az, инцидент произошел вечером 24 июля. 
По предварительным данным, по возвращении домой азербайджанские студенты заметили во дворе автомобиль с армянскими номерами.

Владелец автомобиля увидел, что студенты обратили на него внимание, завязался спор. К конфликту подключился еще один армянин.

Один из армян выстрелил в молодых людей, после чего они скрылись с места происшествия. Ранения получили два азербайджанских студента. На место инцидента прибыли полиция и машины скорой помощи.

Раненые были доставлены в больницу.
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