Официально: за сутки в Беларуси от COVID-19 умерло 6 человек
Обнаружено 156 новых случаев
На 25 июля в Беларуси зарегистрированы 67 002 случая заражения COVID-19. За последние сутки зафиксировано 156 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.
За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 530 пациентов (+6).
Выздоровели и выписаны 60 092 пациента (+337), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 1 241 624 теста (+10 940).
14:47 25/07/2020
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